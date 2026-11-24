وأبدى رئيس الحكومة في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، استغرابه "بشأن موازنة 2027 والبيان الصادر عن ، قائلاً: "أُصبنا بالدهشة من البيان الذي صدر اليوم، لأنه لا ينسجم مع مضمون المحادثات التي أجريناها سابقاً مع السلطة في بغداد؛ فقد نقل وفدهم إلينا رسائل مختلفة تفيد بأن التوجه كان نحو حل المشكلات على أساس الدستور، ولذلك فإن ما جرى اليوم غير مقبول بأي شكل من الأشكال".وشدد على أن باب الحوار مع بغداد لم يُغلق، معرباً عن قناعته بأن "جميع القضايا تُحل عبر الحوار".واكد أن "الخطوات الأحادية مرفوضة"، مضيفاً "سنواصل الحوار. لن يكون أي إجراء غير دستوري مقبولاً لدى إقليم كوردستان بأي حال من الأحوال، ولكن إذا كان على أساس الدستور، فإن الباب مفتوح للتوصل إلى اتفاق مشترك بشأن جميع القضايا".وفيما يتعلق بالاجتماع الثلاثي الذي عُقد قبل أيام حول حقل كورمور ومستجدات ملف الغاز الطبيعي وقرارات العراقي، أوضح مسرور أن الاجتماع شهد تقدماً جيداً بشأن آليات تنفيذ الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان في ما يخص الموارد الطبيعية".وبين ان "أي شيء خارج هذا الإطار غير مقبول لدينا. نحن مستعدون للتنسيق مع بغداد والشركات بما يصب في مصلحة الموارد الطبيعية ومصلحة الشعب العراقي، لكنهم لطالما قدّموا وعوداً ولم تُنفذ تلك الوعود".وعلى الصعيد الداخلي، دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى توحيد الصف، قائلاً: "آمل أن تستشعر جميع الأطراف أن مسألة حماية كيان إقليم كوردستان وحماية هذه التجربة أكبر من أي مكسب شخصي أو حزبي، ويجب على كل فرد في إقليم كوردستان أن مسؤوليته التاريخية. نحن مستعدون لتنحية خلافاتنا جانباً وأن نصبح جميعاً بيشمركة لحماية كيان إقليم كوردستان".أما بشأن موقف ، فأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن تحترم الأطراف الدولية الدستور وتكون ضامنةً له بالصيغة التي صُوّت عليها، مع دعم حماية حقوق شعب كوردستان والعراق الاتحادي.كما أعرب مسرور بارزاني، في حديثه عن انعقاد "قمة " في إقليم كوردستان والخطط المستقبلية، عن أمله في استمرار تنظيم هذه القمة في الإقليم، وأن يظل إقليم كوردستان دائماً طرفاً فاعلاً في هذه المنتديات والقمم.