وقال مكتب في بيان، "اختتمت المصرية المشتركة، برئاسة رئيس السيد علي فالح الزيدي، ورئيس السيد ، أعمال دورتها الرابعة التي عُقدت في ، بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والتعاون في مجالات التعاون المشترك".وتهدف مذكرات التفاهم وفق البيان إلى "تعزيز أطر التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة بين البلدين الشقيقين في مختلف القطاعات، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويفتح آفاقاً جديدة للتكامل الاقتصادي والتجاري والاستثمارية لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين".وتضمنت مذكرات التفاهم الموقعة الآتي، توقيع محضر اجتماعات الدورة الرابعة للّجنة العليا العراقية المصرية المشتركة، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع على الدخل ورأس المال، ومذكرة تفاهم في مجال الدواء والمستلزمات الطبية، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني".كما تضمنت "مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية الثروة السمكية، مذكرة تفاهم بشأن الرقابة النووية والإشعاعية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون وتبادل الخبرات العلمية والبحثية في مجالات متعددة، فضلا عن مذكرة تفاهم في مجال المواصفات والجودة".وتضمنت أيضا "ملحق مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب، وملحق مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة، البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم بين ومعهد التخطيط القومي المصري".