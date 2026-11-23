وقال في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع في القاهرة، وتابعته ، إنه "تم الاتفاق مع الرئيس المصري ، رفع بين ومصر".وأضاف، "بحثنا مع الرئيس المصري أمن المنطقة"، مؤكدا أن " قلب ".من جانبه أكد السيسي على "عمق العلاقات بين العراق ومصر".