وجاء في بييان للإطار، "عقد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، اجتماعه الاعتيادي رقم (302) في تحالف ، السيد ، لمناقشة مجمل القضايا المستجدة على الساحتين الوطنية والإقليمية والدولية".واستهل المجتمعون نقاشاتهم وفق البيان "باستعراض الأوضاع الداخلية، ولا سيما الملفات الاقتصادية والمالية والأمنية"، حيث أكد الإطار التنسيقي "ضرورة تعزيز الاستقرار الأمني المتحقق، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وضبط الإنفاق العام، لضمان انسيابية التخصيصات المالية، بما ينعكس إيجاباً على المستوى المعيشي للمواطنين".وبحث المجتمعون الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وناقشوا المقترحات والرؤى المتعلقة بقانون وقانون الانتخابات، مؤكدين أهمية ترسيخ أسس الشفافية والنزاهة والعدالة في العملية الانتخابية، وبما يضمن أوسع مشاركة شعبية ويعزز الثقة بالنظام الديمقراطي.كما جرت مناقشة مسودة المدونة الداخلية للإطار، والآليات التنظيمية الكفيلة بتطوير الأداء السياسي المشترك وتوحيد المواقف تجاه القضايا الوطنية والاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.وعلى صعيد التطورات الإقليمية والدولية، ناقش الإطار التنسيقي التحولات المتسارعة في المشهد العالمي، وفي مقدمتها مؤشرات التقارب الصيني – الأمريكي، وانعكاساتها المحتملة على خفض التوترات الدولية ومسارات الصراعات القائمة.