طالب النائب ، الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيقة بشأن خرق الأنبوب النفطي في .



وطالب وفق وثيقة أدناه نصها، بتشكيل لجنة تحقيقة عليا بشأن حادثة خرق الأنوب النفطي في الأشرف.

وأعلن ، أول أمس السبت، توقيف خمسة ضباط وثلاثة منتسبين من شرطة الطاقة على ذمة التحقيق، وإصدار أمري قبض بحق مسؤولين محليين، على خلفية الاشتباه بتورطهما في عمليات تهريب نفط عبر أحد الأنابيب النفطية في المحافظة.

أدناه نص الوثيقة..