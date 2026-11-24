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مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة بينها يخص المولدات والمنافذ الحدودية
سياسة
2026-11-24 | 15:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
303 شوهد
اصدر
مجلس الوزراء
، اليوم الثلاثاء، قرارات عدة بينها يخص المولدات الخاصة والمنافذ الحدودية.
وقال
مكتب رئيس الوزراء
في بيان، "ترأس رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة والعشرين لمجلس الوزراء، التي جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث الفقرات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
ووافق المجلس على التوصيات الخاصة بتعليمات تسجيل وفرض الأجور على المولدات الخاصة، إذ تقرر الإبقاء على مقدار الأجر المقرر في تعليمات التجهيز بالطاقة الكهربائية والبالغ 2500 دينار لكل 1 كي في، سنوياً تستوفى من قبل
الشركة العامة لتوزيع الكهرباء
، على أن تؤول إيراداً الى الخزينة العامة.
وأقر مجلس الوزراء تعديل تبويب المشاريع المدرجة على المنافذ الحدودية لتُدرج تحت تنمية الأقاليم.
وبشأن محصول الحنطة المحلية المباعة الى المطاحن الأهلية، اقر مجلس الوزراء استمرار
الشركة العامة
لتجارة الحبوب في
وزارة التجارة
، ببيع الحنطة المحلية المخصصة لإنتاج الطحين الصفر التجاري بسعر (475) الف دينار للطن الواحد، لمدة 3 أشهر، اعتباراً من إقرار هذا القرار.
كما أقر المجلس تسليم وزارة التجارة كامل كمية الحنطة المعفرة المصادرة لعام 2026، الى
وزارة الزراعة
من دون بدل نقدي، على أن تقوم الوزارة بإعادة تعفيرها، وصبغها باللون الأحمر لتمييزها، وبيعها الى الفلاحين بسعر مدعوم تحدده الوزارة .
وأقر المجلس ما جاء في توصية المجلس الخاصة بتعديل بعض الرسوم والأجور، وبحسب ما اثبتته
لجنة الأمر الديواني
87 لسنة 2025.
وفي ما يتعلق بتنظيم متطلبات
سلطة الطيران المدني
، بشأن ارتفاعات الأبنية والمشيدات القريبة من المطارات، وافق المجلس على التعاقد مع مكتب استشاري متخصص، يتمتع بالرصانة، لتنظيم الاجراءات الخاصة بمنح الموافقات على الارتفاعات المسموح بها ضمن أراضي الارتفاق الجوي، وعلى وفق
قانون الطيران المدني
.
ووافق المجلس على تعديل قراره (150 لسنة 2026)، بشأن تمويل أعمال
المجلس الاستشاري
لخبراء منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، في ملف مقاضاة وتأهيل وادماج العائدين، بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة لمكافحة الارهاب، اذ تحل
مستشارية الأمن القومي
محل جهاز مكافحة الارهاب في هذا الملف.
كما وافق المجلس على إهداء
الهيئة العامة
للكمارك العجلات الصالحة للاستخدام على وفق قرار المجلس (80 لسنة 2020)، وبيع غير الصالحة منها، بعد تأييد عدم صلاحيتها على وفق قانون
الكمارك
(23 لسنة 1984)، وكذلك إهداء الدراجات النارية الصالحة للاستخدام الى
وزارة الداخلية
، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الدراجات غير الصالحة للاستخدام.
ووافق المجلس على إعارة كاشفات ألغام الى وزارتي الدفاع والداخلية، العائدة ملكيتها الى
وزارة البيئة
، الى حين إقرار قانون الموازنة الاتحادية.
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