أعلنت وزارة ‏الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عن دعمها لرؤية في ضمان عراق آمن ومزدهر.

وقالت ‏الخارجية الأمريكية، "ندعم رؤية رئيس علي فالح في ضمان عراق آمن ومزدهر وضمان السيادة العراقية". وأضافت "يجب حصر السلاح بيد ".