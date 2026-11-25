والاجتماع سيركز على بحث تداعيات القرارات الاتحادية المتعلقة بالإقليم، على أن تصدر حكومة رداً رسمياً موجهاً إلى .ويأتي الاجتماع في أعقاب ردود فعل سياسية رافضة داخل الإقليم للقرارات المتعلقة بملفي النفط والمنافذ الحدودية، إذ أعلن كل من ، ورئيس الإقليم، ورئيس الحكومة، ورئيس رفضهم لهذه الإجراءات.كما أصدر الحزبان الرئيسيان، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بياناً مشتركاً وصفا فيه الخطوات الاتحادية بأنها "انتهاك صارخ للدستور العراقي"، بالتزامن مع مواقف رافضة أبدتها قوى وأطراف سياسية كردستانية أخرى.