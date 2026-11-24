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مكتب الزيدي: القرار العراقي شأن وطني والإجراءات التي تتخذها الحكومة تنطلق من إرادتها المستقلة
سياسة
2026-11-24 | 17:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
670 شوهد
اعتبر
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
، الأربعاء، أن القرار العراقي شأناً وطنياً، مشيرا الى الإجراءات التي تتخذها الحكومة تنطلق من إرادتها المستقلة.
وقال المكتب في بيان، "جمهورية
العراق
دولة ذات سيادة كاملة، ديمقراطية اتحادية، تستمد سلطاتها وشرعية مؤسساتها من الدستور وإرادة شعبها، وتمارس حكومتها مسؤولياتها وصلاحياتها الدستورية باستقلالية تامة، وفقاً للقانون والمصالح الوطنية العليا".
وأكد أن "القرار العراقي شأن وطني خالص، وأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة داخل حدود العراق المعترف بها دولياً تنطلق من إرادتها المستقلة، وتستند حصراً إلى صلاحياتها الدستورية ومسؤولياتها القانونية، ولا تأتي استجابةً لتشجيع أو إملاء أو تو
جيه من أي طرف خارجي".
ولفت الى أن "
الحكومة العراقية
لا تستمد شرعية قراراتها من مواقف الدول أو توجهاتها، ولا تنتظر تشجيعاً من أحد لممارسة مسؤولياتها الدستورية والسيادية، بل تتحرك وفق ما تقتضيه مصلحة العراق العليا، وحقوق شعبه، ومتطلبات أمنه واستقراره".
وتابع البيان "قرارنا عراقي، وإرادتنا وطنية، ومرجعيتنا الدستور والقانون، ومصلحة العراق العليا هي المعيار الذي يحكم مواقفنا وإجراءاتنا".
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