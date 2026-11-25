وقال المجلس في بيان ورد لـ ، ان " دولة اتحادية واحدة مستقلة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي، والضامن لها هو أحكام دستور 2005 الذي تختص بتفسير نصوصه ".ودعا " وحكومة وكافة القوى السياسية المعنية، إلى الالتزام بما تم النص عليه في الدستور".