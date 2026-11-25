وقال الشيخ حمودي- خلال زيارته المطرانية في بمحافظة ولقائه المطران مار بندكتوس يونان رئيس اساقف وتوابعها- إن "النظام البائد ظلم هذا المكون العريق كما ظلم الاكثرية"، مشدداً على أن الدستور العراقي ركز على حماية جميع المكونات في ،ومن الضروري تطبيقه كثقافة قبل أن يكون قانوناً، لكي نعيش بسلام"، مبينا أن التعايش السلمي بين جميع الشعب العراقي هو الضمان الحقيقي لوحدة العراق واستقراره.من جانبه، عبر المطران مار بندكتوس عن شكره وتقديره لزيارة الشيخ ، مؤكداً تمسك المكون المسيحي بهوبتخ العراقية ووحدة بلده، وحرصه على المساهمة في إعمار الموصل وبناء مستقبلها.كما زار الكبرى، واستمع الى شرح حول مراحل تطورها، والتحديات التي واجهتها، واهميتها لتعزيز الانسجام بين أبناء المكون.