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الشيخ حمودي: المسيحيون جزء من هوية العراق والدستور حفظ حقوق المكونات
سياسة
2026-11-25 | 04:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
89 شوهد
السومرية نيوز
- سياسة
أكد رئيس
المجلس الأعلى الإسلامي العراقي
،
الشيخ همام حمودي
، خلال محطته التاسعة أن المسيحيين جزء أصيل من هوية
العراق
، ولهم رموز في التاريخ، وحضور فاعل في المجتمع، وجذور عريقة ضاربة في أرض هذا الوطن، وهم ليسوا طارئين عليه، بل جزء من واقع لايمكن لاحد تغييره.
وقال الشيخ حمودي- خلال زيارته المطرانية
المسيحية
في
قضاء الحمدانية
بمحافظة
نينوى
ولقائه المطران مار بندكتوس يونان رئيس اساقف
الموصل
وتوابعها- إن "النظام البائد ظلم هذا المكون العريق كما ظلم الاكثرية"، مشدداً على أن الدستور العراقي ركز على حماية جميع المكونات في
العراق
،ومن الضروري تطبيقه كثقافة قبل أن يكون قانوناً، لكي نعيش بسلام"، مبينا أن التعايش السلمي بين جميع
أطياف
الشعب العراقي هو الضمان الحقيقي لوحدة العراق واستقراره.
من جانبه، عبر المطران مار بندكتوس عن شكره وتقديره لزيارة الشيخ
حمودي
، مؤكداً تمسك المكون المسيحي بهوبتخ العراقية ووحدة بلده، وحرصه على المساهمة في إعمار الموصل وبناء مستقبلها.
كما زار
الشيخ همام حمودي
كنيسة الطاهرة
الكبرى، واستمع الى شرح حول مراحل تطورها، والتحديات التي واجهتها، واهميتها لتعزيز الانسجام بين أبناء المكون.
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رئيس المجلس الأعلى
الشيخ همام حمودي
قضاء الحمدانية
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