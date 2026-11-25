وأكدت المحكمة، استناداً إلى أحكام الدستور، أن حماية الحدود الدولية للعراق وتأمينها والدفاع عنها من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، مشيرة إلى أن للحكومة الاتحادية صلاحية نشر القوات المسلحة وإدارتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين جميع حدود البلاد مع الدول المجاورة، بما فيها الحدود الواقعة ضمن الأراضي التي يديرها .وفيما يتعلق بالمنافذ الحدودية، أوضحت المحكمة أن السلطات الاتحادية تمتلك صلاحية الإشراف والرقابة والسيطرة على أداء الدوائر العاملة في جميع المنافذ العراقية، بما فيها المنافذ الواقعة في الإقليم، وفقاً لقانون هيئة المنافذ الحدودية، مع مراعاة التنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات في إدارة .كما أكدت أن إنشاء منظومة وطنية موحدة لأتمتة المنافذ الحدودية والكمارك وربطها إلكترونياً بالوزارات والهيئات الاتحادية المختصة في جميع أنحاء ، يدخل ضمن اختصاص السلطات الاتحادية، إلى جانب وضع المعايير والضوابط الفنية والمالية والكمركية اللازمة لتشغيلها.وبشأن ملف النفط والغاز، أشارت المحكمة إلى أن إدارتهما تتم وفق المادة (112) من الدستور، بالتعاون بين وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، فيما تعود ملكية النفط والغاز إلى جميع أبناء الشعب العراقي بموجب المادة (111).وأضافت أن والجهات الرقابية الاتحادية المختصة تمتلك صلاحية الإشراف والرقابة والتدقيق على الحقول والعمليات والعقود المتعلقة بإنتاج النفط والغاز واستخراجهما وتسويقهما وتصديرهما، وفقاً للدستور والقوانين النافذة والقرارات القضائية ذات الصلة.وفي ملف الإيرادات، أكدت المحكمة اختصاص السلطات الاتحادية برسم السياسة المالية والكمركية وتحديد الضوابط والتعرفة الكمركية الموحدة، والإشراف على الإيرادات العامة المتحققة من الرسوم والضرائب والإيرادات غير النفطية في جميع أنحاء العراق، بما فيها إقليم ، وتدقيقها وتسويتها وتوريدها إلى العامة، مع مراعاة التنسيق الدستوري في إدارة الكمارك.وحددت المحكمة النطاق المكاني لممارسة ، استناداً إلى المادة (53/أ) من قانون إدارة للمرحلة الانتقالية، التي أبقت المادة (143) من الدستور العمل بها، ليشمل الأراضي التي كانت تدار من قبل حكومة الإقليم في 19 آذار 2003، والواقعة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وفق المادة (140) من الدستور.وشددت على أن اختصاصات سلطات الإقليم لا يجوز أن تمتد إلى الأراضي الواقعة خارج هذا النطاق، مؤكدة أن إدارة تلك الأراضي وممارسة الصلاحيات الدستورية والإدارية والتنفيذية فيها تعود إلى السلطات الاتحادية، كل بحسب اختصاصه، وأن الممارسة الإدارية الفعلية لسلطات الإقليم خارج النطاق المحدد لا تنشئ لها اختصاصاً دستورياً.