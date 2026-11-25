وذكرت الحركة في بيان ورد لـ ، أنها "تثمن دور والمحكمة الاتحادية في صيانة الدستور وترسيخ سلطة القانون وحماية المصالح العليا للبلاد"، داعية القوى السياسية كافة إلى "مساندة الإجراءات الحكومية الرامية إلى حماية مقدرات الشعب العراقي، وإبعاد هذا الملف السيادي عن الحسابات والمصالح السياسية الضيقة".واكدت "دعمها لتحركات الحكومة برئاسة علي فالح في حماية الثروات الوطنية، وضبط المنافذ الحدودية، ومكافحة شبكات التهريب والفساد، وبسط سلطة الدولة في عموم الأراضي العراقية".وتابعت أن "السيادة الوطنية لا تتجزأ، وأن الثروات الطبيعية ملك لجميع العراقيين، ولا يجوز التفريط بها أو التصرف فيها خارج الأطر الدستورية والقانونية"، لافتة الى أن "السيادة الوطنية لا تتجزأ، وأن الثروات الطبيعية ملك لجميع العراقيين، ولا يجوز التفريط بها أو التصرف فيها خارج الأطر الدستورية والقانونية".وشددت الحركة على أن "بناء الدولة القوية والعادلة يقتضي وحدة القرار السيادي، وخضوع الجميع للدستور والقانون، وصيانة المال العام، ومحاسبة المتورطين في التجاوز على ثروات البلاد، أياً كانت مواقعهم أو انتماءاتهم، مع احترام الحقوق والصلاحيات الدستورية للأقاليم والمحافظات".