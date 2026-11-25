أعلنت ، الأربعاء، تضامن مع بعد الحادث المروري في الجيزة.

وجاء في بيان للخارجية، "تعرب وزارة خارجية جمهورية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى جمهورية العربية الشقيقة، حكومةً وشعباً، إثر الحادث المؤسف الناجم عن احتراق سيارة محمّلة بمواد بترولية في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين".

وأكدت الوزارة "تضامن جمهورية العراق الكامل ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية في هذا الظرف الأليم"، معربةً عن بالغ أسفها إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن الحادث، ومشاطرَةً أسر الضحايا وذويهم مشاعر الحزن والألم.



وأضاف البيان "تجدد جمهورية العراق موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة مختلف الظروف والتحديات، انطلاقاً من أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وما يربطهما من تضامن وتعاون ومواقف مشتركة".

وكانت أعلنت، الأربعاء، عن 21 شخصا وإصابة 15 آخرين بحادث سير في محافظة الجيزة.