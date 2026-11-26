وذكر بيان لمكتب أن استقبل سفراء دول المعتمدين لدى ، وبحث معهم العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، فضلاً عن ملفات تتعلق بأحداث المنطقة وتطورات الأوضاع في العراق.وأكد الزيدي أن الحكومة تعمل على بناء هوية اقتصادية جديدة للعراق، ترتكز على ترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، مشيراً إلى الشروع باتخاذ إجراءات حازمة لمعالجة الإشكالات التي تواجه الدولة.وشدد على عدم التراجع عن مسار مكافحة الفساد، واتخاذ إجراءات مشددة لمنع تهريب النفط في جميع أنحاء العراق، إلى جانب حماية الحقوق الدستورية لجميع العراقيين.وفي ما يتعلق بإقليم ، أكد الزيدي أن الكرد جزء أصيل من الشعب العراقي، وأن حريصة على ضمان حقوقهم وتأمين متطلبات حياتهم، أسوة بجميع أبناء المحافظات العراقية.وأوضح أن قرارات أكدت مسؤولية الحكومة الاتحادية عن ضبط الحدود القوات الأمنية الاتحادية والجيش العراقي، فضلاً عن إدارة الثروة النفطية من قبل السلطات الاتحادية وفقاً للدستور.من جانبهم، أعرب سفراء الاتحاد الأوروبي عن دعمهم لجهود الحكومة وإجراءاتها في مكافحة الفساد وملاحقة عمليات التهريب، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع العراق في مختلف المجالات.