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الزيدي: قرارات المحكمة الاتحادية أكدت مسؤولية الحكومة عن ضبط الحدود الدولية للعراق
سياسة
2026-11-26 | 06:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
304 شوهد
السومرية نيوز
- سياسة
أكد رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، اليوم الخميس، أن الحكومة ماضية في مكافحة الفساد وملاحقة عمليات تهريب النفط، مشدداً على عدم وجود أي سلاح خارج إطار الدستور والقانون.
وذكر بيان لمكتب
رئيس الوزراء
أن
الزيدي
استقبل سفراء دول
الاتحاد الأوروبي
المعتمدين لدى
العراق
، وبحث معهم العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، فضلاً عن ملفات تتعلق بأحداث المنطقة وتطورات الأوضاع في العراق.
وأكد الزيدي أن الحكومة تعمل على بناء هوية اقتصادية جديدة للعراق، ترتكز على ترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، مشيراً إلى الشروع باتخاذ إجراءات حازمة لمعالجة الإشكالات التي تواجه الدولة.
وشدد على عدم التراجع عن مسار مكافحة الفساد، واتخاذ إجراءات مشددة لمنع تهريب النفط في جميع أنحاء العراق، إلى جانب حماية الحقوق الدستورية لجميع العراقيين.
وفي ما يتعلق بإقليم
كردستان
، أكد الزيدي أن الكرد جزء أصيل من الشعب العراقي، وأن
الحكومة الاتحادية
حريصة على ضمان حقوقهم وتأمين متطلبات حياتهم، أسوة بجميع أبناء المحافظات العراقية.
وأوضح أن قرارات
المحكمة الاتحادية
أكدت مسؤولية الحكومة الاتحادية عن ضبط الحدود
الدولية عبر
القوات الأمنية الاتحادية والجيش العراقي، فضلاً عن إدارة الثروة النفطية من قبل السلطات الاتحادية وفقاً للدستور.
من جانبهم، أعرب سفراء الاتحاد الأوروبي عن دعمهم لجهود الحكومة وإجراءاتها في مكافحة الفساد وملاحقة عمليات التهريب، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع العراق في مختلف المجالات.
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