– سياسي

أكد ائتلاف الإعمار والتنمية، اليوم، دعمه مبادرة ، القاضي ، لعقد حوار وطني يهدف إلى حل الأزمة بين وأربيل وفقاً للدستور.

ودعا الائتلاف، في بيان، ورد لـ ، جميع الأطراف السياسية إلى الانخراط بجدية في الحوار، وتقديم المصالح العليا للشعب على أي اعتبار آخر.