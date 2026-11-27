وقال التعيبان خلال حديثه لبرنامج "علنا" الذي تبثه الفضائية، إن "الحملة ستتجه إلى وميسان وذي قار وكربلاء، بعد الإجراءات التي اتخذت في وإقليم ".وأكد أن "العمليات ستستمر في جميع أنحاء "، مشيرا إلى أن "الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية في كل موقع يشهد تجاوزات على الثروة النفطية".