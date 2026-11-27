وذكر بيان لمكتب ، انه "في إطار الإجراءات الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنظيم السياسة التجارية والنقدية، وجّه رئيس علي فالح الزيدي، اليوم الجمعة، بتوحيد التعرفة الكمركية على جميع السلع المستوردة، لتكون بنسبة (5%)، اعتباراً من اليوم الأول من شهر كانون الأول 2026".كما تضمنت الإجراءات، وفق البيان، قيام بزيادة عدد الحصص النقدية، من العملة الأجنبية المخصصة للمسافرين إلى (12) حصّة سنوياً بدلاً من (6) حصص، وبواقع (3) آلاف دولار لكل مسافر، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من هذه التسهيلات على نحو أوسع.