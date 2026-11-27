وقال خلال خطبة اليوم،: "من الظواهر الخطيرة التي تهدد المجتمع هي ظاهرة التدين الشكلي، منوهًا إلى أنها تكتفي بالمظهر الخارجي وتهمل القيمي بهدف خداع الآخرين لتحقيق مكاسب شخصية من خلال توظيف الشعائر والرموز الدينية لخدمة مصالح حزبية أو سلطوية".وأضاف: "إن الإنسان قد يؤدي العبادات والشعائر لكنه يسقط أخلاقيًا ودينيًا حين يظلم الناس أو يشارك في الفساد أو يتواطأ مع الظالم، منتقدًا تحول الدين عند البعض إلى هوية تبرر الظلم بدلاً من مواجهته واستعداد بعض المتدينين لتبرير فساد الآخرين لا الدفاع عن الضحية".وأوضح: "إن المشكلة ليست دائمًا في غياب العبادة بل في غياب الورع الذي يمنع الإنسان من ضميره عند أول امتحان للحصول على منصب أو مال، لافتًا إلى أن الورع ليس انعزالاً عن الحياة بل رقابة أخلاقية تمنع ظلم الآخرين حتى عندما يكون الفرد قادرًا على ذلك".وختم الموسوي خطبته بالإشارة إلى أن "الإنسان يمكن أن يبدو متدينًا في الظاهر بينما يمارس في الواقع الغش والفساد والسباب والكذب والتحريض والفتنة والتبرير للظالمين، مبينًا أن الدين هنا يفقد وظيفته الأساسية في تهذيب النفس ويتحول إلى وسيلة لترسيخ التعصب والفساد".