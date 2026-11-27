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التميمي يطالب بفتح تحقيق شامل بملفات الفساد بوزارة النفط ومحاسبة الوزير السابق
سياسة
2026-11-27 | 15:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
305 شوهد
طالب السياسي العراقي أبو تراب
التميمي
، اليوم الجمعة، بفتح تحقيق شامل في ملفات الفساد التي شهدتها
وزارة النفط
خلال السنوات الماضية، داعياً إلى محاسبة جميع المسؤولين المتورطين، وعدم اقتصار الإجراءات القانونية على الوكلاء والمديرين العامين، مع ضرورة شمول المستويات القيادية والسياسية بالتحقيق والمساءلة.
وقال
التميمي
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "إلى
رئيس مجلس القضاء الأعلى
ورئيس
مجلس الوزراء
ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس
هيئة النزاهة
ورئيس
ديوان الرقابة المالية
، إن ملفات الفساد وشبهات تهريب النفط والعقود والمشاريع التي شهدتها الوزارة تسببت باستنزاف المال العام، مشيراً إلى "صدور أحكام بحق عدد من المسؤولين على خلفية تلك الملفات".
ودعا إلى "وضع
وزير النفط
السابق
حيان عبد الغني
، وشخص يدعى (عبد القادر)، قال إنه كان يتمتع بنفوذ واسع داخل الوزارة ويرتبط مباشرة بالوزير، ضمن
دائرة التحقيق
والمساءلة، فضلاً عن التحقيق مع الجهات السياسية التي قال إنها دعمت المسؤولين المرتبطين بتلك الملفات".
وأشار إلى "ضرورة التدقيق في طبيعة الصلاحيات التي كانت تمارس من
مكتب الوزير
السابق، ومدى علمه بالقرارات والتجاوزات التي شهدتها الوزارة، والكشف عن الأدوار والمسؤوليات الإدارية والقانونية لكل من يثبت ارتباطه بملفات الفساد".
وتساءل التميمي عن "أسباب استمرار نفوذ بعض الجهات السياسية داخل الشركات النفطية ومفاصل الوزارة، رغم صدور أحكام بحق عدد من المسؤولين"، لافتاً إلى "ما وصفه باستمرار التدخلات السياسية في ترشيح البدلاء عن المسؤولين الذين تمت محاسبتهم".
وأكد أن "معالجة ملفات الفساد لا ينبغي أن تقتصر على تغيير الأشخاص، بل يجب أن تشمل الجهات التي تمارس النفوذ داخل المؤسسات والشركات النفطية"، مطالباً "بإنهاء المحاصصة الحزبية واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية في اختيار القيادات الإدارية".
كما طالب "بفتح تحقيق يشمل وزير النفط السابق والوزراء الذين سبقوه، والجهات المرتبطة بهم، فضلاً عن مراجعة العقود والاستثناءات الممنوحة وتدقيق الكلف المالية للمشاريع المنفذة في الوزارة".
واختتم التميمي بيانه "بالتأكيد على دعمه لرئيس الوزراء في مساعيه لتشكيل حكومة إنقاذ وبناء مؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "لا أحد فوق القانون، ونفط
العراق
ملك الشعب والأجيال القادمة".
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