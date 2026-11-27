وقال في بيان ورد لـ ، انه "إلى ورئيس ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس ورئيس ، إن ملفات الفساد وشبهات تهريب النفط والعقود والمشاريع التي شهدتها الوزارة تسببت باستنزاف المال العام، مشيراً إلى "صدور أحكام بحق عدد من المسؤولين على خلفية تلك الملفات".ودعا إلى "وضع السابق ، وشخص يدعى (عبد القادر)، قال إنه كان يتمتع بنفوذ واسع داخل الوزارة ويرتبط مباشرة بالوزير، ضمن والمساءلة، فضلاً عن التحقيق مع الجهات السياسية التي قال إنها دعمت المسؤولين المرتبطين بتلك الملفات".وأشار إلى "ضرورة التدقيق في طبيعة الصلاحيات التي كانت تمارس من السابق، ومدى علمه بالقرارات والتجاوزات التي شهدتها الوزارة، والكشف عن الأدوار والمسؤوليات الإدارية والقانونية لكل من يثبت ارتباطه بملفات الفساد".وتساءل التميمي عن "أسباب استمرار نفوذ بعض الجهات السياسية داخل الشركات النفطية ومفاصل الوزارة، رغم صدور أحكام بحق عدد من المسؤولين"، لافتاً إلى "ما وصفه باستمرار التدخلات السياسية في ترشيح البدلاء عن المسؤولين الذين تمت محاسبتهم".وأكد أن "معالجة ملفات الفساد لا ينبغي أن تقتصر على تغيير الأشخاص، بل يجب أن تشمل الجهات التي تمارس النفوذ داخل المؤسسات والشركات النفطية"، مطالباً "بإنهاء المحاصصة الحزبية واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية في اختيار القيادات الإدارية".كما طالب "بفتح تحقيق يشمل وزير النفط السابق والوزراء الذين سبقوه، والجهات المرتبطة بهم، فضلاً عن مراجعة العقود والاستثناءات الممنوحة وتدقيق الكلف المالية للمشاريع المنفذة في الوزارة".واختتم التميمي بيانه "بالتأكيد على دعمه لرئيس الوزراء في مساعيه لتشكيل حكومة إنقاذ وبناء مؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "لا أحد فوق القانون، ونفط ملك الشعب والأجيال القادمة".