وقال التعيبان خلال حديثه لبرنامج "علنا" الذي تبثه الفضائية، إن "النظام الفيدرالي أقره الدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي"، معتبرا أن "تصريحات ليست في محلها".وأضاف أن "حدة التصريحات ومواقف الرفض والممانعة جاءت نتيجة تضرر المصالح بفعل القرارات التي اتخذها "، بحسب تعبيره.