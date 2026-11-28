وذكر لنائب رئيس ، في بيان، أن أتروشي ثمّن مخرجات الاجتماع المشترك بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وما أسفر عنه من تفاهمات بشأن توحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا الوطنية والحقوق الدستورية لشعب .وأضاف البيان أن أتروشي عدّ توحيد الصف والموقف الكردي خطوة محورية لترسيخ ، بما ينعكس إيجاباً على معالجة الملفات العالقة وحسم الإشكالات مع في .وأشار إلى أن الحلول ينبغي أن تستند إلى الدستور والحوار السياسي المسؤول، بما يفضي إلى تسويات عادلة ومستدامة تخدم العراقيين وتسهم في دعم الاستقرار السياسي والمؤسساتي في البلاد.