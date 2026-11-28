وذكر بيان لمكتب ، انه "استعرض الجانبان في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين وفرنسا، وآفاق تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".وأكد رئيس ، خلال الاتصال، مضي الحكومة في تنفيذ برامجها الإصلاحية، وفي مقدمتها مكافحة الفساد، ومنع التهريب، وحصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي عن دعم بلاده لجهود وبرامجها الإصلاحية، مؤكداً حرص على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع العراق في مختلف المجالات.