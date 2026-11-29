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المفوضية تعلن استعدادها لاجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها
سياسة
2026-11-29 | 02:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
166 شوهد
السومرية
نيوز- سياسي
أعلنت
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
، اليوم الاحد، استعدادها التام لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية،
جمانة الغلاي
، في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "المفوضية مستعدة بشكل تام لإجراء انتخابات مجالس المحافظات"، مبينة أن "المفوضية أعدت جدولاً زمنياً ورفعته إلى
مجلس المفوضين
لإقراره، وذلك في إطار مهامها بصفتها هيئة مهنية مستقلة ومحايدة معنية بإجراء مختلف العمليات الانتخابية.
ولفتت الى أن "موعد الانتخابات يُحدد بالتنسيق بين المفوضية ورئاسة الوزراء، وعادةً ما يكون قبل 45 يوماً من انعقاد أول جلسة في المحافظة التي تُعقد فيها أول جلسة لمجالس المحافظات"، مشيرةً إلى أن "
الجدول الزمني
الموضوع يشمل حالتي
البطاقة الوطنية الموحدة
والبطاقة البايومترية، تحسباً لأي تعديل على
قانون الانتخابات
رقم 12 لسنة 2018 المعدل، ويحتاج إلى مدة تتراوح بين 9 و10 أشهر لإجراء الانتخابات".
وأضافت أن "المفوضية حددت الميزانية الانتخابية المطلوبة وخاطبت
وزارة المالية
لاستكمال إجراءاتها"، مبينةً أنها "تواصل التنسيق مع
وزارة الداخلية
لاستلام البيانات النصية للناخبين، حيث تسلمت بيانات
محافظة بغداد
والعمل جارٍ لاستلام بقية البيانات بحد أقصى في 10/12 تنفيذاً لتوجيه
وزير الداخلية
بالتعاون مع المفوضية".
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