وقالت المتحدثة باسم المفوضية، ، في بيان ورد لـ ، أن "المفوضية مستعدة بشكل تام لإجراء انتخابات مجالس المحافظات"، مبينة أن "المفوضية أعدت جدولاً زمنياً ورفعته إلى لإقراره، وذلك في إطار مهامها بصفتها هيئة مهنية مستقلة ومحايدة معنية بإجراء مختلف العمليات الانتخابية.ولفتت الى أن "موعد الانتخابات يُحدد بالتنسيق بين المفوضية ورئاسة الوزراء، وعادةً ما يكون قبل 45 يوماً من انعقاد أول جلسة في المحافظة التي تُعقد فيها أول جلسة لمجالس المحافظات"، مشيرةً إلى أن " الموضوع يشمل حالتي والبطاقة البايومترية، تحسباً لأي تعديل على رقم 12 لسنة 2018 المعدل، ويحتاج إلى مدة تتراوح بين 9 و10 أشهر لإجراء الانتخابات".وأضافت أن "المفوضية حددت الميزانية الانتخابية المطلوبة وخاطبت لاستكمال إجراءاتها"، مبينةً أنها "تواصل التنسيق مع لاستلام البيانات النصية للناخبين، حيث تسلمت بيانات والعمل جارٍ لاستلام بقية البيانات بحد أقصى في 10/12 تنفيذاً لتوجيه بالتعاون مع المفوضية".