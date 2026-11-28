وقالت في بيان، إن " ، التقى في العاصمة الإيرانية ، السبت، أمين الإيراني وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية على رأس وفد أمني رفيع".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بين وإيران، ومناقشة جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين الجارين ويعزز أمن المنطقة واستقرارها".

وأشار إلى أن "الجانبين بحثا آليات التنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، وتكثيف الجهود لضبط الحدود المشتركة بين البلدين، ومنع أي خروقات أو تهديدات أمنية، إلى جانب بحث مسارات الاتفاق الأمني المشترك بين البلدين والدفع باتجاه تعزيزه على أرض الواقع".

وأكد العبودي، وفق البيان، التزام العراق الثابت بمبادئ حسن الجوار، مشدداً على أن الدستور العراقي واضح وصريح في عدم السماح لأي جهة أو جماعة باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار أو تهديد أمنها واستقرارها.