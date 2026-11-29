وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ ، إن " انهى تقرير ومناقشة مشروع الدولية"، مبينة أن "مجلس النواب انهى ايضا القراءة الأولى لمشروع قانون المصرفية".واضافت أن "المجلس صوت على تقرير اللجنة الفرعية التابعة للجنة النزاهة الخاصة بهيئة الحماية الاجتماعية وإحالتها إلى الحكومة، وانهى القراءة الأولى لمقترح لقانون الادارة المالية الاتحادية رقم (1) لسنة 2019".