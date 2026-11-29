وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، أن "الاجتماع ضم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزيري المالية والاقتصاد الرقمي، ومدير مجلس الوزراء، ومحافظ ، ومدير عام تقنية المعلومات في البنك المركزي، لبحث الآليات والخطوات المتخذة لاستكمال مشروع إصدار المنظومة الوطنية للدفع الإلكتروني".وأكد ، بحسب البيان، أن "الدول التي تمتلك منظومات وطنية خاصة بالبطاقات الإلكترونية تتمتع باستقلالية قرارها في مجال المدفوعات"، مشدداً على أهمية رسم المسارات الصحيحة لتنفيذ المشروع، بما يحقق عوائده المالية والاقتصادية المنشودة، ويعزز السيادة المالية للعراق.ووجّه بأن تكون المنظومة الوطنية للبطاقات أداة دفع وطنية واسعة الانتشار، تعمل وفق ضوابط وقواعد يضعها البنك المركزي العراقي، بما يضمن كفاءة الأداء، ويعزز مستويات الامتثال والرقابة، ويسهم في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية.وأشار البيان إلى أن الاجتماع شهد الاتفاق على المضي باستكمال المتطلبات الفنية والإدارية والتنظيمية للمشروع، والعمل على إطلاق للدفع الإلكتروني في أقرب وقت ممكن، بما يدعم التحول الرقمي