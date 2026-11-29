– سياسي

عقد ، اليوم الاحد، جلسته الاعتيادية برئاسة .

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان ورد لـ ، أن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب، هـيـبـت الـحـلـبوسـي أفـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (29)، للدورة الانتخابية السادسة السنـة التشريعية الأولى الفصـــل التشريعـــي الثاني". واضافت ان "عدد الحضور 238 نائبا".