صالح يكشف عن مشروع قانون عقوبات جديد ويؤكد: يواكب الحداثة

كشف رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، عن مشروع قانون عقوبات جديد، مؤكداً أنه يواكب الحداثة.

وقال صالح في كلمة له، إن "مشروع قانون العقوبات الجديد يواكب الحداثة وقمنا بمراعاة كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مشروع قانون العقوبات الجديد".



وأضاف أن "مشروع قانون العقوبات الجديد يشدد على حماية الأسرة ويعد الأول منذ 50 عاماً"، معتبراً أن "مشروع قانون العقوبات الجديد يستند من حيث الصياغة القانونية والمواءمة مع التشريعات العراقية النافذة وعدم انتهاكه للدستور".

وتابع أن "مشروع القانون الجديد يعد التعديل الأشمل منذ خمسين عاماً على قانون العقوبات العراقي لسنة 1969"، مؤكداً أن "المشروع تبناه مجلس القضاء الأعلى وتم استشارة مجلس الدولة فيه ومن أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري".