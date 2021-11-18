الحكيم ورئيس الجبهة التركمانية يناقشان نتائج الإنتخابات الأخيرة

ناقش رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الخميس، مع رئيس الجبهة التركمانية حسن توران نتائج الإنتخابات الأخيرة.

وقال الحكيم في بيان ورد للسومرية نيوز، "نتائج الإنتخابات الأخيرة وما تخللها من إرباك نتج عنه اختلال التوازن على المستوى الوطني، وتطورات المشهد السياسي والأوضاع في كركوك، ملفات كانت حاضرة خلال لقائنا حسن توران رئيس الجبهة التركمانية".

واضاف البيان، "دعونا إلى الحوار والتهدئة للوصول إلى اتفاق وطني لعبور الأزمة الحالية وتجنب حالة الإنسداد السياسي".

وفيما يتعلق بكركوك، شدد الحكيم "على ضرورة احتواء الجميع والتمسك بالتعايش المجتمعي فيها"، لافتا الى إن "كركوك عراق مصغر والنجاح فيها يعبد الطريق أمام النجاح في كل العراق"، مؤكدا على ضرورة تمثيل المكون التركماني في الحكومة القادمة".