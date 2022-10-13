كلف رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.



وقال مكتب السوداني في بيان مقتضب، إنه "تم رسمياً تكليف محمد شياع السوداني بمنصب رئاسة الوزراء".



وانتخب مجلس النواب، اليوم، عبد اللطيف رشيد، رئيساً لجمهورية العراق.