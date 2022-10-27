نائب يكشف عن تعرضه للضرب داخل البرلمان (فيديو)

تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو متداول للنائب علاء الركابي يكشف فيه عن تعرضه للضرب من نواب داخل للبرلمان.

وأحال رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، النائبين علاء الركابي وفلاح الخزعلي الى لجنة السلوك النيابي على اثر صياح وعراك داخل جلسة البرلمان، خلال جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.