مصدر يكشف عن ترشيح شعلان الكريم لرئاسة البرلمان

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "آخر المستجدات فيما يخص خلافة الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب، هو ترشيح شعلان الكريم"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.وأعلن المكتب الإعلامي لمجلس النواب يوم أمس الإثنين، أن جلسة يوم غد الأربعاء ستشهد التصويت على اختيار رئيس جديد للمجلس خلفا للرئيس السابق محمد الحلبوسي.وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق مؤخراً، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب، في حين وصف الحلبوسي قرار المحكمة إنهاء فترة ولايته بالغريب مؤكدا أنه سيطلب توضيحات.وذكرت المحكمة، انه قررت "إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم، وكذلك إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي في البرلمان (الذي أقام دعوى ضد الحلبوسي).وبدأت المحاكمة في فبراير/شباط الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب الدليمي متهما رئيس البرلمان بتزوير تاريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً.والدليمي نائب سني كان ينتمي إلى حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي، وكان اتهم رئيس البرلمان في وقت سابق بإنهاء عضويته كنائب عبر "أمر نيابي غير قانوني".