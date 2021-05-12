خبيرة تكشف عن أفضل أنواع الحساء وضرورة تناوله يوميا!

ولاحظت فوس أن "استخدام الأطعمة المعالجة حراريا له تأثير إيجابي على الصحة، ومن المهم تحضير الحساء بطريقة جيدة، بحيث يحتفظ بأكبر قدر من المكونات الغذائية الصحية".ولفتت الى أن "أفضل نوع حساء، هو المرق قليل الدسم الذي يتم تحضيره مع الدجاج أو لحم البقر، ويتم هرسه بشكل كامل، لأن هذا يساعد أعضاء الجهاز الهضمي، كما أن تأثير الدهون في الحساء يعود سلبا على صحة الجسم".وأشارت فوس إلى أنه "من أجل الحفاظ على الخصائص الغذائية المفيدة للخضروات، لا يجب الإفراط في طهيها".وأوصت الأخصائية "بإضافة الكوسى والكرفس والبندورة والفلفل وكذلك اللحوم والأسماك والبيض وكذا الفطر في مكونات الحساء".وشددت على أنه "لا ينصح بتناول الحساء مع الخبز، وكحد أقصى تناول رغيف أو رغيفين فقط، فيما يمكنك إضافة الحبوب أو المعكرونة بشكل معتدل، بحيث لا يزيد عن 200 غرام".