لإنقاذ الأرض.. دراسة تدعو إلى تقليص عدد سكان العالم بنسبة 50%

وذكرت الدراسة، المنشورة في مجلة Sustainable Development، أن النمو السكاني المتسارع يفاقم استهلاك الموارد والانبعاثات والنفايات، مشيرة إلى أن عدد سكان العالم تضاعف خلال قرن ليصل إلى نحو 8.3 مليار نسمة.وأضاف الباحثون أن التوقعات تشير إلى ارتفاع عدد سكان العالم إلى ما بين 11.4 و12.4 مليار نسمة بحلول نهاية ، مؤكدين أن توسيع خدمات تنظيم الأسرة وتمكين النساء من اختيار عدد الأبناء يعد من أبرز الوسائل لتحقيق نمو سكاني أكثر استدامة.