نداء عاجل للحكومات... "اليونيسف" تدق الناقوس: أطفال العالم بخطر!

ودقّت للطفولة (اليونيسف) ناقوس الخطر في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، كاشفةً أنّ كل أطفال العالم تقريباً معرضون لخطرٍ واحدٍ على الأقل مرتبط بالمناخ مع تعرض ما يصل إلى 1.8 مليار لخطر الجفاف و1.2 مليار لخطر الحر الشديد.ويقيم التقرير مدى تعرض الأطفال لثمانية أخطار مناخية، تشمل الجفاف والحرارة الشديدة وحرائق الغابات وموجات الحر والفيضانات الساحلية والنهرية والعواصف والترابية والأعاصير المدارية.وأشارت " " إلى أنّ الأطفال "يتأثرون على نحو غير متناسب" بمجموعة من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالمناخ، وأن الحكومات في حاجة ماسة إلى الاستثمار في البنية التحتية وقدرات التكيف وإدارة الكوارث للحد من تعرضهم لهذه المخاطر.وفي ما يلي بعض تفاصيل تقرير "اليونيسيف" عن المخاطر المناخية التي يواجهها الأطفال:كما تناول التقرير تأثير تلوث الهواء ومخاطر الأمراض التي تنقلها الحشرات مثل الملاريا. وتناول أيضاً البيانات المتعلقة بالوصول إلى المياه والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية حول العالم.وورد في التقرير أن ما يصل إلى 1.1 مليار طفل على مستوى العالم يتعرضون لثلاثة مخاطر مناخية متداخلة على الأقل، وحذّرت المنظمة من "سلسلة خطيرة من المخاطر المتعددة والمتداخلة" التي قد تثقل كاهل الحكومات والخدمات الاجتماعية.ووفقًا ليونيسف، فإنّ المخاطر المناخية غالبًا ما تتداخل وتفاقم بعضها بعضا. ويعيش نحو 300 مليون طفل في مناطق تتعرض في الوقت نفسه للجفاف والحرارة الشديدة وموجات الحر، بينما يواجه أكثر من 115 مليون طفل الجفاف والحرارة الشديدة والعواصف المدارية معًا.وقالت روهيني سامبورنام مديرة الإحصاءات في اليونيسف وإحدى معدي التقرير: "لا يقتصر الأمر على تعرّض الأطفال لأخطار منفردة مثل الفيضانات أو الجفاف أو موجات الحر والحرارة الشديدة، بل يتعلق بتعرضهم لأخطار متعددة".- يتعرّض ما يصل إلى 662 مليون طفلٍ لخطر العواصف الاستوائية، و337 مليوناً لخطر فيضانات ، و33 مليوناً لخطر الفيضانات الساحلية، ومليار طفلٍ لخطر الإصابة بالملاريا معظمهم في أفريقيا.- تعطّل تعليم 242 مليون طفلٍ في 85 بلداً عام 2024 بسبب مخاطر المناخ.وفي السياق، حدّدت اليونيسف أن الصومال ومدغشقر وميانمار وكمبوديا وباكستان هي البلدان الأكثر عرضة للخطر.وذكرت "اليونيسف"، في تقريرها، أنّ أكبر عدد من الأطفال المعرضين للجفاف يعيشون في اقتصادات تعتمد على الزراعة، مثل بنغلادش وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان وتنزانيا. كما يواجه الأطفال في الدول الحبيسة مخاطر "غير متناسبة" من الجفاف والتصحر والإجهاد الحراري والفيضانات المفاجئة. وهناك توقعات بأن تتفاقم أزمة المياه في بلدان، مثل وبوركينا .