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بالصورة: ابنة هيفاء وهبي تثير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.. والسبب؟

فن وثقافة

2021-06-11 | 05:18
بالصورة: ابنة هيفاء وهبي تثير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.. والسبب؟
7,804 مشاهدة

نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وأظهرت الصورة ابنة الفنانة وهي على فراش المرض داخل أحدى المستشفيات، مرتدية ملابس العمليات، معلقة: "صار موعد عمليتي، دعواتكم" دون أن توضح تفاصيل العملية.

وعلى الفور تفاعل معها الرواد متسائلين عن الأسباب، وحقيقة مرضها، إلا أن زعم البعض خلال التعليقات، أن العملية هي عملية تجميل في الأنف.
ابنة هيفاء وهبي تغني لوالدتها
 
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو لـ"زينب فياض" ابنة الفنانة هيفاء وهبي، وهي تغني لوالدتها، وهو الأمر غير المألوف بالنسبة لها خاصة أنها قاطعتها منذ سنوات.
 
وخلال الفيديو، ظهرت فياض وابنتها وهم ترددان أغنية والدتها هيفاء وهبي توتة توتة، وأرفقت تعليقًا: "الفقرة اللي كلكن بتحبوها، فقرة أنا ودانيلا".
وأوضحت زينب في تصريحات تليفزيونية حقيقة الصلح مع والدتها، قائلة: "ما في أحلى ولا أهضم من هالأغنية لهذا السبب أخترتها، الأغنية لحنها كتير حلو، وبتعطي طاقة إيجابية".
 
قصة الخلاف بين زينب وهيفاء وهبي
 
وترجع قصة الخلاف إلى 26 عامًا، وهو عمر زينب فياض، حملت فيها وأنجبتها وهي في الـ17 من عمرها بحسب تصريح قديم لها، وكان ذلك في العام 1993، حيث لا تجمعهما إلا صورة واحدة ظهرت فيها هيفاء وهبي محتضنة طفلتها وابنتها الوحيدة زينب، وهي مرتدية إكسسوارات على الشعر.
 
يُذكر أن هيفاء وهبي تزوجت من رجل الأعمال اللبناني نصر فياض 1990، وانفصلت عنه 1998، وشاركت في مسابقة جمال لبنانية وهي ملكة جمال الجنوب، وفازت بالمسابقة، ولكن الجائزة سحبت منها بسبب اكتشاف المنظمين وجود ابنة لها من زواج سابق.
 
كما نشرت فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي صورة لوالدها نصر فياض عبر حسابها الشخصي انستجرام، وهو طليق الفنانة هيفاء وهبي الذي قرر الابتعاد عن الشهرة، وظهر في الصورة والدها وهو يركب علي الخيل، وعلقت عليها قائلة: "بابي حبيبي".

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