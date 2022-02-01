في خطوة تهدف لإظهار الوجه الفني والثقافي لمدينة كربلاء.. قدم الموسيقار العراقي كريم وصفي، رسالة موسيقية بحضور كافة شرائح المجتمع الكربلائيبحضور كافة شرائح المجتمع الموسيقار العراقي كريم وصفي يقدم رسالة موسيقية في كربلاء لإظهار الوجه الفني والثقافي للمحافظةعلى وقع أنغام سيمفونية الحياة رسالة موسيقية قدمها الموسيقار العراقي كريم وصفي للمجتمع الكربلائي لإظهار الوجه الآخر لمدينة كربلاء المقدسة بأنها متنوعة بافكارها وثقافتها الدينية والفنيةالقائمون على المهرجان أكدوا أن إقامة هكذا محافل في محافظة كربلاء المقدسة تثبت تنوع الافكار والثقافات لدى المجتمع الكربلائي..المتحدثينوخلال الآونة الأخيرة بدأت المحافظة تنشط فيها إقامة المهرجانات والمحافل المختلفة بحضور كافة شرائح المجتمع، على الرغم من غياب الدعم الحكومي والاعتماد على التمويل الذاتي.