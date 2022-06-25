تشيلسي يجهز 200 مليون يورو لـ6 صفقات

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن تود بويلي، المالك الجديد لتشيلسي، جهز 200 مليون يورو من أجل تلبية رغبات توماس توخيل، مدرب البلوز، في الميركاتو الصيفي.وذكرت الصحيفة أن تشيلسي، قد يبرم من 5 إلى 6 صفقات هذا الصيف.وأوضحت أن أهداف النادي اللندني في الميركاتو، تتمثل في كل من:جول كوندي (إشبيلية)، وماتياس دي ليخت (يوفنتوس)، وروبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، وعثمان ديمبلي (برشلونة)، وجوناثان كلوس (لانس)، وريتشارليسون (إيفرتون).وزعمت العديد من التقارير الصحفية مؤخرًا، أن تشيلسي يعمل حاليًا على التخلص من عدة لاعبين، وهم:روميلو لوكاكو القريب من إنتر ميلان، وحكيم زياش الذي يتفاوض مع ميلان، وسيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو، اللذان يعتبران من أهداف برشلونة.