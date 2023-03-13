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بعد بيعها أكثر من 60 مليون تسجيل موسيقي نجوى كرم تنضم الى قائمة 50 فوق الـ 50

فن وثقافة

2023-03-13 | 07:59
بعد بيعها أكثر من 60 مليون تسجيل موسيقي نجوى كرم تنضم الى قائمة 50 فوق الـ 50
1,618 مشاهدة

نشرت مجلة فوربس الشرق الأوسط، قائمة بأسماء أكثر من 50 سيدة ممن تجاوزن سن الخمسين، هن الأكثر تأثيرا خلال الفترة الماضية في أوروبا والشرق الأوسط، وأفريقيا لعام 2023.

وضمت القائمة أسماء سبع سيدات عربيات، ومن أبرزهن نجوى كرم وسلام دقاق حققن نجاحات في مجالات مختلفة خلال السنوات الماضية، وفيما يلي القائمة ممن تصدرن من النساء.

- عزة فهمي – مصر - (78 عاما)
مصممة مجوهرات مصرية، تمتلك علامة تجارية باسم Azza Fahmy Jewellery، وكانت قد أسست علامتها منذ العام 1969.

وأصبحت أول امرأة في مصر تدرس صناعة المجوهرات مع الحرفيين الرئيسيين في خان الخليلي، سوق الحرفيين الشهيرة في القاهرة.

افتتحت أول مصنع لها في عام 2002، وكانت تبلغ 57 عامًا، وبعد سبع سنوات، افتتحت أول بوتيك لعلامتها التجارية في فندق فورسيزونز في الأردن.

اليوم، تعد مجوهرات عزة فهمي من أشهر العلامات التجارية للمجوهرات الفاخرة في الشرق الأوسط، وقد ارتدى أعمالها العديد من النجوم مثل: ريانا، وكيري واشنطن، ونعومي كامبل.
- نجوى كرم – لبنان - (56 عاما)
تحتل المغنية اللبنانية، وكاتبة الأغاني، مكانة أسطورية في بلدها الأم.

باعت كرم، الملقّبة بـ"شمس الأغنية العربية"، أكثر من 60 مليون تسجيل موسيقي، وهي قاضية منتظمة في البرنامج التلفزيوني Arabs’ Got Talent.

اختيرت كرم ضمن قائمة فوربس لنجوم الموسيقى العرب 2021 في الشرق الأوسط التي تضم 50 من أكثر الموسيقيين نشاطًا وبثًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- منى عطايا – الامارات - (53 عاما)

رائدة أعمال فلسطينية ولدت بالكويت، وتقيم حاليا في الإمارات، أسست شركة Mumzworld في عام 2011، لتصبح أكبر سوق عبر الإنترنت للأمهات في الشرق الأوسط.

وقالت "فوربس" إن عطايا نجحت بالبروز في منطقة تهيمن عليها الشركات العائلية وقطاع تحكمه Amazon "أمازون" وNoon "نون".

ويبلغ عدد مستخدمي موقع Mumzworld نحو 2.5 مليون مستخدم في جميع أنحاء المنطقة، إذ يبيع الموقع أكثر من 250 ألف منتج للآباء والأمهات والأطفال.

وجمعت الشركة التي تتخذ من دبي مقرًا لها، 50 مليون دولار، قبل أن تستحوذ مجموعة تمر السعودية على حصة أغلبية فيها في عام 2021.
-سلام الدقاق – الامارات - (59 عاما)

شيف أردنية من أصول فلسطينية، افتتحت مطعم "بيت مريم" في دبي، عام 2017.

وتقدم الدقاق، وهي مالكة لمدرسة سابقا، ومعلمة طبخ وصفات أصيلة من دول شرق البحر الأبيض المتوسط نقلتها لها والدتها، التي سمي المطعم باسمها.

انتقلت الدقاق إلى المملكة العربية السعودية عندما كانت شابة، حيث أسست عائلتها.

بعد استقرارها في الإمارات العربية المتحدة، عملت الدقاق على تحقيق حلمها بامتلاك مطعم.

تم اختيارها في فئة Bib Gourmand في دليل ميشلان لعام 2022، وحصلت على جائزة أفضل طاهية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023 من قِبل World’s 50 Best Group.
- نزهة حيات – المغرب - (59 عاما)

رائدة أعمال مغربية، ورئيسة مجلس الإدارة لشركة AMMC، عينها الملك محمد السادس رئيسة مجلس إدارة للهيئة المغربية لسوق الرساميل في عام 2016.

تخرجت في كلية ESSEC للأعمال في باريس، وعملت في أسواق رأس المال لعدة بنوك في إسبانيا، قبل أن تعود إلى المغرب، وتدير بورصة الدار البيضاء، وتعمل كأول امرأة في مجلس إدارة أحد البنوك في بلدها الأم.

تتحدث بطلاقة العربية، والفرنسية، والإسبانية، والإنجليزية، وتطالب بصوت عالٍ بالمزيد من أدوار صنع القرار للمرأة في اقتصاد بلادها.
- رندة محمد الصادق – الاردن - (60 عاما)

تشغل الصادق، سيدة الأعمال الأردنية ذات الخبرة، منصب الرئيسة التنفيذية للبنك العربي منذ شباط 2022.

يعد البنك العربي من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية، مع أكثر من 600 فرع في خمس قارات، وأصول بقيمة 63.8 مليار دولار في عام 2021.

لدى الصادق أكثر من 36 عامًا من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية، بما في ذلك 24 عامًا في بنك الكويت الوطني، إذ شغلت مناصب مختلفة، منها المديرة العامة للمجموعة المصرفية الدولية. وهي حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت.
- أسماء أغلالو – المغرب - (54عاما)

انتخبت الدكتورة في الاقتصاد، والصحافية والسياسية، كأول رئيسة بلدية امرأة للعاصمة المغربية الرباط في أيلول 2021.

وانتخبت أمينة لصندوق منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في تشرين الأول الماضي.

قبل أن تصبح رئيسة بلدية الرباط، عملت أغلالو في البرلمان المغربي، وقبل ذلك، عملت كمحررة لمكتب الاقتصاد في الصحيفة اليومية المغربية L'Opinion.

- معايير إعداد القائمة

لإعداد قائمة بأسماء أكثر من 50 سيدة ممن تجاوزن سن الخمسين، اعتمدت فوربس على معايير محدّدة وهي:

- التأثير في المنطقة والأسواق التي تعمل بها المرأة.
- الإنجازات المتحققة.
- مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي قادتها المرأة.
- المنصب.
- حجم الأعمال من حيث الإيرادات والأصول والقيمة السوقية.
- الخبرة المهنية.
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