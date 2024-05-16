عقب شائعات عودتهما.. أحمد العوضي يفاجئ ياسمين عبد العزيز بتعليق (صورة)

السومرية نيوز – فن وثقافة



فاجأ الممثل المصري أحمد العوضي طليقته الممثلة ياسمين عبد العزيز، اليوم الخميس، بتقديم تنهئة خاصة لها، عقب شائعات عودتهما بعد الانفصال.



وهنأ أحمد العوضي زوجته السابقة ياسمين عبد العزيز، بمناسبة صدور إعلانها الجديد الذي صورته بالتعاون مع شركة فودافون للاتصالات.



وكتب العوضي تعليقاً على الإعلان: "مبروك يا سمسم إعلان طررررش"، وردت عليه ياسمين عبد العزيز: "الله يبارك فيك يا عوضيكوا".

