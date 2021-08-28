الكاظمي يستقبل ملك الاردن في مطار بغداد

استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مطار بغداد الدولي.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الكاظمي، استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مطار بغداد الدولي".

وقبل ساعات، غادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بلاده متوجها الى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وقال الديوان الملكي الاردني في بيان أطلعت عليه السومرية نيوز، ان "الملك عبد الله الثاني، توجه صباح اليوم السبت، الى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة".

يشارك الأردن في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي تنطلق أعماله في العاصمة العراقية بغداد اليوم السبت.

ومن المنتظر مشاركة ملوك ورؤساء وشخصيات سياسية رفيعة المستوى في المؤتمر.

وبحسب اللجنة التحضيرية ل‍مؤتمر بغداد فإن الدول المشاركة هي الأردن وتركيا وإيران والسعودية ومصر والكويت وقطر والإمارات وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأكدت اللجنة أن المؤتمر سيعقد في بغداد ليوم واحد فقط هو السبت، مشيرة إلى أن مشاركة الدول المدعوة في المؤتمر تمثل دعماً للحكومة العراقية، وسيادة واستقرار العراق.