وزارة الصحة: اعراض السلالة الجديدة اشد واخطر من السابقة

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في مؤتمر مشترك: "لم نتفاجأ باكتشاف السلالة الجديدة لكورونا في العراق"، مبينا ان "السلالة الجديدة لكورونا تصيب الأطفال ولها قدرة اسرع على الانتشار".واضاف ان "اعراض السلالة الجديدة اشد واخطر من السابقة"، لافتا الى ان "العراق سيعتمد اللقاحات الصينية والبريطانية والأمريكية".وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: "الاعلاميون ضمن الفئات المشمولة بلقاح كورونا"،موضحا: "سيكون هنالك تنسيق عالي مع القيادات الأمنية لمحاسبة المخالفين خلال فترة حظر التجول".واردف ان "موعد وصول لقاح كورونا نهاية الشهر الحالي".