صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

أعلن مدير عام صحة الكرخ في بغداد جاسب الحجامي، الثلاثاء، عن اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات.





ابو دشير ---------------30

ابو غريب ---------------38

الاسكان--------------—-12

الاعلام ------------------22

البياع-------------------37

التاجي-----------------16

التراث ------------------6

الحارثية -----------------7

الحرية------------------22

الخطيب ----------------9

الدورة-------------------49

الدولعي------------------8

الرحمانية-----------------8

السيدية-------------------23

الشالجية ------------------15

الشرطة الخامسة-------------8

الشرطة الرابعة--------------9

الشعلة------------------27

الصالحية------------------9

الطارمية------------------2

العامرية -----------------22

العطيفية-----------------11

العلاوي------------------9

الغزالية-----------------27

القادسية -----------------15

الكاظمية ----------------44

اللطيفية------------------12

المحمودية---------------45

المعالف------------------7

المكاسب —————————6

المنصور-----------------34

المواصلات---------------9

الوشاش-----------------21

اليرموك -----------------38

اليوسفية------------------13

جكوك-------------------10

حي الجامعة--------------32

حي الجهاد---------------46

حي الخضراء--------------18

حي العامل---------------30

حي العدل ----------------27

حي الفرات----------------8

سبع البور -----------------6

سويب--------------------4

شارع حيفا----------------8

كرادة مريم-----------------6

ناحية الرشيد----------------10

سكنة جانب الرصافة---------7

محافظة واسط--------------1



الشفاء: 510.. الوفيات: 2 وبلغ عدد الاصابات 883 موزعة كالآتي:ابو دشير ---------------30ابو غريب ---------------38الاسكان--------------—-12الاعلام ------------------22البياع-------------------37التاجي-----------------16التراث ------------------6الحارثية -----------------7الحرية------------------22الخطيب ----------------9الدورة-------------------49الدولعي------------------8الرحمانية-----------------8السيدية-------------------23الشالجية ------------------15الشرطة الخامسة-------------8الشرطة الرابعة--------------9الشعلة------------------27الصالحية------------------9الطارمية------------------2العامرية -----------------22العطيفية-----------------11العلاوي------------------9الغزالية-----------------27القادسية -----------------15الكاظمية ----------------44اللطيفية------------------12المحمودية---------------45المعالف------------------7المكاسب —————————6المنصور-----------------34المواصلات---------------9الوشاش-----------------21اليرموك -----------------38اليوسفية------------------13جكوك-------------------10حي الجامعة--------------32حي الجهاد---------------46حي الخضراء--------------18حي العامل---------------30حي العدل ----------------27حي الفرات----------------8سبع البور -----------------6سويب--------------------4شارع حيفا----------------8كرادة مريم-----------------6ناحية الرشيد----------------10سكنة جانب الرصافة---------7محافظة واسط--------------1الشفاء: 510.. الوفيات: 2