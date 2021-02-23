صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

وبلغ عدد الاصابات 883 موزعة كالآتي:
ابو دشير ---------------30
ابو غريب ---------------38
الاسكان--------------—-12
الاعلام ------------------22
البياع-------------------37
التاجي-----------------16
التراث ------------------6
الحارثية -----------------7
الحرية------------------22
الخطيب ----------------9
الدورة-------------------49
الدولعي------------------8
الرحمانية-----------------8
السيدية-------------------23
الشالجية ------------------15
الشرطة الخامسة-------------8
الشرطة الرابعة--------------9
الشعلة------------------27
الصالحية------------------9
الطارمية------------------2
العامرية -----------------22
العطيفية-----------------11
العلاوي------------------9
الغزالية-----------------27
القادسية -----------------15
الكاظمية ----------------44
اللطيفية------------------12
المحمودية---------------45
المعالف------------------7
المكاسب —————————6
المنصور-----------------34
المواصلات---------------9
الوشاش-----------------21
اليرموك -----------------38
اليوسفية------------------13
جكوك-------------------10
حي الجامعة--------------32
حي الجهاد---------------46
حي الخضراء--------------18
حي العامل---------------30
حي العدل ----------------27
حي الفرات----------------8
سبع البور -----------------6
سويب--------------------4
شارع حيفا----------------8
كرادة مريم-----------------6
ناحية الرشيد----------------10
سكنة جانب الرصافة---------7
محافظة واسط--------------1
الشفاء: 510.. الوفيات: 2