عامٌ جديد وأملٌ كبير.. إليك أسماء مواليد مميزة للـ 2021

يجب أن تفكري بأن الأيام المقبلة سوف تكون أجمل، وأن هذه اليغمة سوف تزاح، وربما يحمل العام الجديد نهاية للوباء الذي غير حياتنا، وبث فينا الخوف على أحبتنا، ولكن الأمل بالله يبقى هو الحافز فقدرته تفوق كل شيء، وعليك أن تختاري لمولودك القادم سواء كان أنثى أو ذكراً الاسم الذي يوحي بالأمل، ولذلك نهديك هذه المجموعة من الأسماء التي توحي بالأمل واختاري ما تحبينه.

آشر: ويعني الأمل والفرح.

آرزو: اسم من أصل هندي ويعني الأمنية والأمل.

رجا: ويعني الأمل، وهو اسم ولد.

ناديا: ويعني الأمل. إسبرانزا: إسم من أصل إسباني، يعني الأمل.

أمل: وهو من أصل عربي ولا يحتاج لتفسير. فجر: وهو يعني بداية يوم جديد، ومناسب لابنتك في العام الجديد. آشا: اسم هندي يعني الأمل، ويطلق على البنات.

آسيا: اسم مؤنث من أصول يونانية ويعني الخير والتفاؤل والأمل وحب الحياة.

يمنى: من الأسماء المؤنثة الرائعة التي تعني الخير والأمل، واليمن والبركة. هلا: اسم يدل على الترحيب ويناسب العام الجديد.

بشار: اسم جميل وراقي يعني البُشرى الخير والتفاؤل والأمل.

أميد: اسم مذكر جديد معناه الأمل والتفاؤل وحب الخير.



