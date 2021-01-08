أفضل طريقة لاختيار الشامبو المناسب لشعرك... اتبعيها!

وأضافت أن طبيعة الشعر هي التي تحدد نوع الشامبو المناسب له، فالشعر الخفيف يحتاج إلى شامبو يحتوي على مواد عناية خفيفة مثل خلاصة الخيزران أو حمض السيليسيك، حيث تعمل هذه المواد على تقوية الشعر من دون إثقاله واتعاب البصلة.اما الشعر الجاف فيحتاج إلى شامبو غني بالمواد المرطبة مثل البانثينول والمواد المقوية والمغذية كالكيراتين وبروفيتامين B5، بينما يحتاج الشعر الدهني إلى شامبو يحتوي على خلاصة نبات القراص، التي تساعد على التخلص من الدهون.في حين ان الشعر الأجعد، الذي يصعب تمشيطه، فيمكن ترويضه باستعمال شامبو يحتوي على بروتين الحليب أو بروتين القمح.وشددت الخبيىة الالمانية على ضرورة غسل الشعر جيدا لمدة لا تقل عن 30 ثانية للتخلص من أي بقايا للشامبو يمكن أن تتسبب في تلف الشعر.