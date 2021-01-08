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اعتمدي صيحة تكديس الأساور هذا الموسم.. اليك أفكار مستوحات من النجمات

للنساء فقط

2021-01-08 | 07:39
اعتمدي صيحة تكديس الأساور هذا الموسم.. اليك أفكار مستوحات من النجمات
المصدر:
سيدتي
349 مشاهدة

واكبت النجمات آخر صيحات موضة المجوهرات بعدما برزت صيحة تكديس الأساور المختلفة معاً، حيث أصبح بإمكانك إرتداء مجموعة من الأساور المتنوعة في التصميم واللون والحجم، لتحصلي على إطلالة لافتة وغير تقليدية. واليك بعض الأفكار من وحي النجمات العربيات:

تكديس الأساور بوحي من بلقيس فتحي
 

في إطلالة مفعمة بالحيوية ذات ألوان صيفية جذابة، ارتدت بلقيس فتحي أساور ذهبية مرصعة بأحجار كريمة ملونة بالأبيض والفيروزي مع خواتم مرصعة بأحجار كريمة ملونة أيضاً، لتكتمل إطلالتها المميزة بالفستان المنقوش.


تكديس الأساور بوحي من سيرين عبد النور

اعتمدت سيرين عبد النور صيحة تكديس الأساور في أكثر من إطلالة عصرية.
 

أبرزها إطلالتها بالكنزة الوردية والسروال اللامع مع أساور اللؤلؤ باللون الأبيض والرمادي مع اختلاف أحجام حبّات اللؤلؤ.

وفي إطلالة أخرى، ارتدت اساور ذهبية رفيعة ومرصعة بفصوص برّاقة.

كما اختارت الأساور بالأحجار الملونة التي تجمع بين الأسود والأزرق والأخضر مع كنزة سوداء مزينة بنقشات النجوم الملونة.
 

واختارت أساور بأحجار الأسود والأخضر والأزرق مع تي شيرت أسود وسروال أصفر.


تكديس الأساور بوحي من نادين نسيب نجيم


مع فساتين السهرة، اختارت نادين نسيب نجيم الأساور الذهبية بتصاميم وأحجام مختلفة، وزاد سحرها بفصوص الألماس البرّاقة.
 


تكديس الأساور بوحي من ياسمين صبري

 
جمعت ياسمين صبري بين الذهب الأبيض والوردي لتطبق صيحة تكديس الأساور الرائجة، منها مرصع بالألماس ومنها مرصع بالأحجار الكريمة.
 
تكديس الأساور بوحي من نجوى كرم
 
 
اختارت النجمة نجوى كرم الأساور الفضية مع الملابس السوداء لتزيد من إطلالتها شباباً وحيوية.

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