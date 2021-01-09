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أبرزها إنقاص الوزن.. تعرف على فوائد الخيار الغذائية والصحية

للنساء فقط

2021-01-09 | 03:10
أبرزها إنقاص الوزن.. تعرف على فوائد الخيار الغذائية والصحية
المصدر:
sputniknews
1,073 مشاهدة

الخيار هو أحد أشهر أصناف الخضار الغنية بالماء والقليلة السعرات الحرارية، علاوة على ذلك، فهو غني جدا بالألياف القابلة للذوبان لذلك فهو يعزز بشكل جيد عملية الهضم.

نشر موقع "تايمز ناو نيوز" تقريرا صحيا أفاد فيه بأن القيمة الغذائية العالية للخيار تجعل من الضروري تضمينه في النظام الغذائي.

حيث يحتوي الخيار على مضادات الأكسدة التي لها العديد من الفوائد للجسم، وكمية السعرات الحرارية المنخفضة الموجودة فيه تجعله آمنا لإدراجه في النظام الغذائي اليومي، خاصة للأشخاص الذين يرغبون بفقدان الكيلوغرامات الزائدة.
وذكر التقرير أبرز الأسباب التي تحفزك على إدراج الخيار في نظامك الغذائي، وأبرز الفوائد الصحية لتناوله، والتي تشمل ما يلي:

إنقاص الوزن: كما ذكرنا أعلاه، لكون الخيار منخفض السعرات الحرارية، فإنه من أفضل الخيارات التي يجب تضمينها في النظام الغذائي دون القلق بشأن زيادة الوزن غير الصحية.

الترطيب: يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء، وهذا يجعله طعاما يمكن أن يساعد في الحفاظ على انتعاش الجسم وترطيبه وحمايته من الجفاف.

تعزي الهضم: نظرا لأن الخيار غني بالألياف القابلة للذوبان، فيمكنه المساعدة في تنظيم عمليات ووظائف الأمعاء، وبالتالي تحسين عملية الهضم.

إدارة سكر الدم: وجدت العديد من الدراسات أن الخيار يمكن أن يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم ويرتبط في الغالب بالمساعدة في خفض نسبة السكر في الدم.

تعزيز صحة القلب: يتمتع الخيار بتوازن صحي بين العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والألياف القابلة للذوبان، كما أن عدد السعرات الحرارية المنخفضة فيه تجعله غذاء مثاليا للحمية، وجميع هذه العوامل بدورها تعزز صحة القلب وتسهم في حمايته من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة.

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