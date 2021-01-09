أطعمة تساعد على زيادة الطول.. تعرفوا عليها

وأفاد تقرير نشره موقع "بوابة أخبار اليوم"، بأن التغذية الصحية من أهم العوامل التي تساعد في نمو نمو الجسم وزيادة الطول، خاصة في السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل وخلال مرحلة البلوغ.





وأشار التقرير إلى وجود 6 أنواع من الأطعمة، التي يجب التركيز عليها لمن يعانون من قصر القامة، وهي:نقص البروتين في الجسم تؤدي إلى نقص النمو، ولذلك ينصح بإضافة الأطعمة الغنية بالبروتين إلى النظام الغذائي، مثل منتجات الألبان، والأسماك، والبيض، والدجاج، وفول الصويا.يساعد في إنتاج وإفراز هرمون النمو، وباتحاد مع البروتين يساهم في نمو العظام بشكل سليم، ويوجد في البيض، والدجاج، والمكسّرات، والبذور الزيتية، والبقوليات.من أهم العناصر لنمو العظام، ومهم أيضا في امتصاص الكالسيوم والفسفور، وهما عنصران مهمان لنمو العظام، ويوجد البيض، السمك، السلمون، الفطر، وأشعة الشمس.من أهم العناصر لتكوين العظام، ونموها بشكل أقوى ويعمل على زيادة طولها، ويوجد الكالسيوم في منتجات الحليب، وبذور السمسم، والخضراوات الورقية الخضراء.يساعد في عملية تشكُل العظام، والحفاظ على مستوى الكالسيوم في الجسم، ويوجد البيض، ومنتجات الألبان، والبطاطا الحلوة، والجزر، والخضراوات الورقية الخضراء، والمانجا.