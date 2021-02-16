استشاري تغذية يحذر: الشاي يسبب تقزم الأطفال

وأوضح فهمي أن الشاي يعوق امتصاص الحديد في الجسم، لذا ينصح بعدم تناول الصغار للشاي نهائيًا وإذ اضطرت الحاجة لذلك يجب تخفيفه بماء أو حليب ويكون بعيد عن الوجبات بساعتين على الأقل، حسبما ذكر موقع "هن".وأضاف فهمي أنه يوجد ثلاثة أنواع من الشاي وهي الشاي الأخضر، وشاي الأولونج، والشاي الأحمر، ويكون الاختلاف بين هذه الأنواع الثلاثة في درجة الأكسدة والتخمير، لافتًا إلى أنه يتمّ تحضير الشاي الأخضر بتبخير أوراقه وتجفيفها فقط قبل تعبئتها بدون عمل الأكسدة للشاي، ولذلك هو مضاد للأكسدة.

وأوضح: "بينما يتم أكسدة وتخمير شاي الأولونج بنسبة 50% بينما الشاي الأحمر يتعرض إلى التخمير أو الأكسدة الكاملة، لذلك فإن أوراق الشّاي الأخضر تحتفظ بجميع المواد المضادة للأكسدة، وتحتفظ بأعلى درجة من الفوائد، لذلك يعتبر شربه مفضلاً على شرب الشاي الأحمر".ويعتبر الشاي الأسود من أكثر المشروبات شيوعا التي يتم استهلاكها في جميع أنحاء العالم، وهو متوفر على نطاق واسع بنكهات مختلفة لتقديم مجموعة متنوعة لذيذة.ويتميز الشاي الأسود بالعديد من الخصائص، إذ يساعد استهلاكه بانتظام في الحفاظ على صحة القلب والعقل، ليس هذا فحسب، بل إنه يحسن المناعة أيضا، وفقا لما نشره موقع "أونلي ماي هيلث" الطبي.وعلى الرغم من ذلك، فهو يوصف بأنه ضار بالصحة، إذا شرب بكميات كبيرة، وبالتالي سيكون بالتأكيد له العديد من الآثار الجانبية الخطيرة.